Прохоркин: это самая бестолковая предсезонка в карьере. Как вообще одному тренироваться?

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин после поражения в матче с «Авангардом» высказался о предсезонной подготовке.

«Это самая бестолковая предсезонка в моей карьере. Пройти один цикл, и уехать домой, и заниматься одному… Это очень-очень сложно, как можно вообще одному тренироваться? Не от кого даже пас получить. Был заряжен сегодня? Мне есть что доказывать. Пропустил почти целый сезон, соскучился по хоккею, я готов играть, у меня есть азарт и желание», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Прохоркин провёл весь матч, но не отметился результативными действиями.