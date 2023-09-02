Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Северсталь — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Прохоркин: это самая бестолковая предсезонка в карьере. Как вообще одному тренироваться?

Прохоркин: это самая бестолковая предсезонка в карьере. Как вообще одному тренироваться?
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сибири» Николай Прохоркин после поражения в матче с «Авангардом» высказался о предсезонной подготовке.

«Это самая бестолковая предсезонка в моей карьере. Пройти один цикл, и уехать домой, и заниматься одному… Это очень-очень сложно, как можно вообще одному тренироваться? Не от кого даже пас получить. Был заряжен сегодня? Мне есть что доказывать. Пропустил почти целый сезон, соскучился по хоккею, я готов играть, у меня есть азарт и желание», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Прохоркин провёл весь матч, но не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
«Он полторы тренировки провёл». Немировски оценил дебют Прохоркина за «Сибирь»
«Авангард» вырвал победу в первом матче сезона, переиграв «Сибирь». У Спунера 1+1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android