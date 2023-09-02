Новичок «Лады» Подъяпольский совершил грубую ошибку, благодаря этому «Трактор» забил гол

В эти минуты на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти проходит очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимает челябинский «Трактор». К концу третьего периода счёт 2:1 в пользу гостей.

На 46-й минуте при равенстве — 1:1 — челябинская команда вышла вперёд. «Трактор» сделал заброс в зону «Лады», голкипер тольяттинцев Владислав Подъяпольский подобрал шайбу, остановившись у ворот. Хоккеист попытался отдать передачу, однако замешкался, и в этот момент на него налетел капитан «Трактора» Сергей Калинин, протолкнув шайбу в домик Подъяпольскому. Антон Бурдасов на противоположном фланге отправил шайбу в уже пустые ворота.

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