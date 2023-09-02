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«Динамо» Москва — СКА 1:2, результат матча регулярного чемпионата КХЛ, 2 сентября

СКА одержал первую победу в сезоне, обыграв московское «Динамо». У Толчинского 1+1
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 О'Делл (Рашевский, Менелл) – 01:42 (5x5)     1:1 Толчинский (Гальченюк) – 20:52 (5x5)     1:2 Хайруллин (Никишин, Толчинский) – 43:01 (5x4)    

На второй минуте Эрик О'Делл вывел москвичей вперёд. Очки за результативные передачи набрали Дмитрий Рашевский и Бреннан Менелл. На 21-й минуте Сергей Толчинский после паса Алекса Гальченюка сравнял счёт. На 44-й минуте Марат Хайруллин, реализовав большинство, вывел СКА вперёд. Очки за результативные передачи набрали Александр Никишин и Сергей Толчинский.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в Тольятти сыграет с «Ладой». «Динамо» примет «Амур». Оба матча состоятся 4 сентября.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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