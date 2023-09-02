Роман Ротенберг назвал игроков НХЛ, которых вызвал бы в сборную России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал игроков Национальной хоккейной лиги, которых вызвал бы в сборную России. Наставник санкт-петербургской команды отметил семерых хоккеистов.

«Очень серьёзный вопрос. Конечно, мы все наблюдаем за тем, как прогрессирует Кирилл Капризов, герой Олимпиады, с передачи Гусева забивший победный год в овертайме. Это звезда нашего хоккея. Конечно же, Саша Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин. Все они — очень высокого уровня игроки, топовые ребята.

Панарин? Думаю, что ни один главный тренер не откажется от такого игрока, как Артемий Панарин. Тем более что он с нами выиграл Кубок Гагарина. Свой пацан, как говорится. Свечников Евгений, который сейчас достиг супер-уровня", — приводит слова Ротенберга «Радио „Зенит“.

Примечательно, что главный тренер СКА не назвал нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова. В сезоне-2022/2023 форвард «молний» стал лучшим российским бомбардиром в НХЛ. По количеству набранных очков Кучеров вошёл в число одного из лучших игроков регулярки.