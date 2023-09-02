Р. Ротенберг — о Гальченюке: технологии позволяют — можно на удалёнке работать в зуме

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о дебюте нападающего Алекса Гальченюка в матче с московским «Динамо» (2:1).

«Дебют Гальченюка? Он профессионал, изучал нашу тактику. Современные технологии позволяют — можно на удалёнке работать в зуме. Мы много работали с ним, когда он был в Торонто и других городах. Был урок теории у него две недели. Но ему удалась и практика сегодня. Он имеет большой потенциал.

Ожидалось, что Кадейкин вернётся в октябре, а он уже играет? Журналисты писали про октябрь. Но это были их прогнозы. Конечно, мы не можем рассказывать и открывать все наши секреты. Мы хотим, чтобы наш соперник думал и готовился к игре. Мы знали, что Саша выйдет, готовили его. Ему было непросто выйти без игрового тонуса. Саша молодец, но есть над чем работать. Ему надо вернуть игровой тонус. Он нам очень нужен. Очень рассчитываем на Кадейкина в дальнейшем.

Нашли ли мы «химию»? Это была одна игра. Давайте будем делать выводы, когда мы увидим команду в нескольких играх. Мы смотрим только вперёд. Самая важная игра у нас — следующая. Да, важно побеждать, будем укреплять наш победный монолит. Мы хотим, чтобы все видели, что наши ребята хотят побеждать в каждой игре», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.