Сергей Калинин: «Трактор» во всех моментах держал удар

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (2:1). В этой встрече он набрал 2 (1+1) очка.
«Тяжёлый матч. Много что-то не получалось, чувствовалась нервозность. Первая игра – это всегда испытание и хорошо, что мы его прошли. Спасибо за поддержку, была суператмосфера на стадионе благодаря и болельщикам «Лады», и нашим. Соперник – крепкая команда, и это было хорошее испытание для нас. Мы отвечали, играли в силовую борьбу, и в будущем это нам пригодится. Маленькая коробка, мало пространство, из-за этого много борьбы. Хорошо, что во всех моментах мы держали удар. В третий раз забиваю первый гол «Трактора» в сезоне? Это просто совпадение. Голы – это работа всей команды, а не одного игрока. Все классно поработали», — приводит официальный сайт КХЛ слова Калинина.
- 3 сентября 2023
-
03:24
-
03:14
-
02:56
- 2 сентября 2023
-
23:52
-
23:38
-
23:28
-
23:19
-
22:58
-
22:41
-
22:17
-
21:56
-
21:35
-
21:10
-
20:37
-
20:33
-
20:31
-
20:24
-
20:12
-
20:12
-
20:07
-
20:03
-
19:58
-
19:44
-
19:36
-
19:18
-
19:18
-
19:16
-
19:13
-
18:37
-
18:34
-
18:32
-
18:25
-
18:17
-
18:11
-
17:47