Сергей Калинин: «Трактор» во всех моментах держал удар

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (2:1). В этой встрече он набрал 2 (1+1) очка.

«Тяжёлый матч. Много что-то не получалось, чувствовалась нервозность. Первая игра – это всегда испытание и хорошо, что мы его прошли. Спасибо за поддержку, была суператмосфера на стадионе благодаря и болельщикам «Лады», и нашим. Соперник – крепкая команда, и это было хорошее испытание для нас. Мы отвечали, играли в силовую борьбу, и в будущем это нам пригодится. Маленькая коробка, мало пространство, из-за этого много борьбы. Хорошо, что во всех моментах мы держали удар. В третий раз забиваю первый гол «Трактора» в сезоне? Это просто совпадение. Голы – это работа всей команды, а не одного игрока. Все классно поработали», — приводит официальный сайт КХЛ слова Калинина.