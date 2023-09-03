Квартальнов: поначалу «Нефтехимик» был очень хорош

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу на «Нефтехимиком» (5:4 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. По ходу игры его команда уступала 1:4.
«У парней из команды соперника всё отлично шло поначалу, забивали в большинстве и меньшинстве. Мы где-то оказались не готовы. Здорово, что мы в итоге переломили, нашли ключи к этой победе. Парни молодцы. Соскучился ли я по хоккею? Наверное, все соскучились. Прошлый сезон, я, конечно, отдыхал. Но в мае я со сборной поработал, и с тех пор, в принципе, в рабочем режиме. Так что даже «поднаелся» чуть. Игнатенко стартовал 13-м нападающим и надо было что-то менять, вносить новое, свежую кровь. Не каждый хоккеист, когда он просидит половину игры на лавке, может так бодро выйти и заиграть. А он забил уже во второй смене, наверное. Это здорово. Калдис молодец тоже. Они приехали недавно, у всех разное функциональное состояние, но он показал, что молодец. Молодые игроки сегодня показали отличный хоккей? Поначалу нет. Ну, с молодыми надо по-особенному работать. Мы молодёжь ставим, даём играть. Поначалу они не показали себя, потому что соперник был очень, очень хорош. Тут надо терпеть, работать с пацанами. Меркли молодец, забил важный гол. Да, мы с ним говорим о проблеме дисциплины, нужно избавляться от лишних удалений. Будем работать» — приводит официальный сайт КХЛ слова Квартальнова.
- 3 сентября 2023
-
04:45
-
04:38
-
03:24
-
03:14
-
02:56
- 2 сентября 2023
-
23:52
-
23:38
-
23:28
-
23:19
-
22:58
-
22:41
-
22:17
-
21:56
-
21:35
-
21:10
-
20:37
-
20:33
-
20:31
-
20:24
-
20:12
-
20:12
-
20:07
-
20:03
-
19:58
-
19:44
-
19:36
-
19:18
-
19:18
-
19:16
-
19:13
-
18:37
-
18:34
-
18:32
-
18:25
-
18:17