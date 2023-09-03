Квартальнов: поначалу «Нефтехимик» был очень хорош

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу на «Нефтехимиком» (5:4 ОТ) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. По ходу игры его команда уступала 1:4.

«У парней из команды соперника всё отлично шло поначалу, забивали в большинстве и меньшинстве. Мы где-то оказались не готовы. Здорово, что мы в итоге переломили, нашли ключи к этой победе. Парни молодцы. Соскучился ли я по хоккею? Наверное, все соскучились. Прошлый сезон, я, конечно, отдыхал. Но в мае я со сборной поработал, и с тех пор, в принципе, в рабочем режиме. Так что даже «поднаелся» чуть. Игнатенко стартовал 13-м нападающим и надо было что-то менять, вносить новое, свежую кровь. Не каждый хоккеист, когда он просидит половину игры на лавке, может так бодро выйти и заиграть. А он забил уже во второй смене, наверное. Это здорово. Калдис молодец тоже. Они приехали недавно, у всех разное функциональное состояние, но он показал, что молодец. Молодые игроки сегодня показали отличный хоккей? Поначалу нет. Ну, с молодыми надо по-особенному работать. Мы молодёжь ставим, даём играть. Поначалу они не показали себя, потому что соперник был очень, очень хорош. Тут надо терпеть, работать с пацанами. Меркли молодец, забил важный гол. Да, мы с ним говорим о проблеме дисциплины, нужно избавляться от лишних удалений. Будем работать» — приводит официальный сайт КХЛ слова Квартальнова.