Леонтьев: в овертайме побежали забивать, и минское «Динамо» нас наказало

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча с минским «Динамо» (4:5 ОТ), по ходу которого его команда вела в счёте 4:1.

«Отличный матч. Классное начало, повели в счёте 4:1, неплохо двигались. Потом опять потеря концентрации, ненужные удаления — и соперник сумел сравнять счёт. В овертайме побежали забивать, а надо было помудрее, похитрее сыграть. И соперник нас наказал за это. Первый блин комом. Атмосфера на арене, как всегда, отличная. Спасибо болельщикам, их пришло много сегодня. Мы вас отлично слышим, спасибо большое. Хорошо ли, что все лидеры забили? Хорошо, это когда команда выигрывает и получает в копилку два очка. Естественно, когда забивают ведущие игроки, это добавляет им уверенности. Почему всё-таки отдали игру с 1:4? Первая игра сезона, все команды только входят, у всех отличное функциональное состояние. Отсюда и результаты, нельзя быть до конца уверенным в исходе до конца. Нужно на каждую смену выходить сражаться, выходить победителем. Расслабляться нельзя ни при каком счёте», — приводит официальный сайт КХЛ слова Леонтьева.