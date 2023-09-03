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«Газпром» обеспечивает благополучие для всех россиян». Ротенберг поздравил Миллера

«Газпром» обеспечивает благополучие для всех россиян». Ротенберг поздравил Миллера
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил «Газпром», являющийся титульным спонсором санкт-петербургского «Зенита», и его председателя правления Алексея Миллера с праздником. В первое воскресенье сентября в России отмечается День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

«В России празднуют День работников нефтяной и газовой промышленности. От всей души хочу поздравить всех сотрудников ПАО «Газпром» и лично Алексея Борисовича Миллера с профессиональным праздником!

За прошедшие годы вам удалось создать развивающуюся и высокоэффективную отрасль экономики. «Газпром» обеспечивает благополучие и финансовую стабильность для всех россиян.

Мне особенно близка работа «Газпрома», направленная на поддержку отечественного спорта. И речь не только о соревнованиях профессионалов. Компания развивает детско-юношеский спорт, вкладывается в великолепную инфраструктуру, которой могут пользоваться все желающие.

С помощью «Газпрома» мы построили наш «Хоккейный город», растим талантливую молодёжь, развиваем Академию СКА и, конечно, добиваемся побед на высшем уровне.

Сегодня наш клуб – признанный лидер КХЛ, который в каждом сезоне борется за трофеи.

Идём дальше вместе с «Газпромом», и очень приятно, что смогли поздравить газовиков победой СКА!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Вчера, 2 сентября СКА обыграл московское «Динамо» (2:1) в стартовом матче сезона КХЛ.

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