Нападающий «Трактора» Ткачёв оценил изменения в игре команды в новом сезоне КХЛ

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв прокомментировал волевую победу в матче с «Ладой» (2:1). Челябинцы уступали после двух периодов со счётом 0:1.

«Начали немного робко, не всё получалось на протяжении 60 минут, единственный плюс – выиграли матч. Всегда хочется побеждать, в начале сезона – тем более. Это придаёт уверенности. Если бы проиграли, настроение было бы другим, а с хорошим намного проще идти дальше.

Концовка получилась жаркой, я даже бросился под шайбу? Понимали, что надо пожертвовать собой, чтобы сохранить счёт 2:1. Все ребята пластались. Поэтому и победили.

В чём причины слабой игры в нападении в первых двух периодах? За всю команду говорить не могу, потому что не всегда удаётся посмотреть, как другие пятёрки играют. Но у нашей тройки были возможности забить и надо было их реализовывать.

Тренерский штаб «Трактора» говорит, что команда будет играть в более активный хоккей? В целом есть изменения. Стараемся играть активно. Сейчас команды переходят на канадские площадки, поэтому нет смысла откатываться – все перестраиваются», — цитирует Ткачёва «РБ Спорт».