Александр Тихонов: РПЛ — это мусор! Прекратить финансирование, а деньги отдать хоккеистам

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал отечественный футбол и заявил, что Российскую Премьер-Лигу нужно закрыть и больше финансов вложить в развитие хоккея в России.
«Постоянно задают вопросы по нашему футболу. Какая это Премьер-Лига? Это мусор, где слово «премьер» надо убрать. У нас что игроки уровня Пеле, Марадоны, Месси? Надо прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и лучше отдать их хоккеистам, чтобы вернуть из-за океана наших лучших игроков», – цитирует Тихонова Metaratings.ru.
Ранее Тихонов предложил «послать ИИХФ подальше» в деле с вратарём ЦСКА Иваном Федотовым. Международная федерация хоккея запретила вратарю выступать в КХЛ до конца 2023 года, а после его игры в стартовом матче нового сезона КХЛ наложила штраф на ФХР в размере 5 тыс. швейцарских франков (примерно 544 тыс. рублей. — Прим. «Чемпионата»).
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