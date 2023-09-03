В «Ак Барсе» рассказали, может ли ситуация с Федотовым повлиять на клуб

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что ситуация с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым никак не отражается на казанском клубе.
«Испытали какие-то особые эмоции, когда узнали, что Федотов будет играть? Нет, ничего такого не испытывали. Нам неважно, что в воротах был Федотов. Сыграл бы другой вратарь — эмоции были бы те же. Мы выходим играть и не смотрим на фамилии. Просто играем и стараемся победить. И в матче с ЦСКА нам это удалось.
«Ак Барс» не смущает эта ситуация с Федотовым? Нет опасений, что она в будущем коснётся клубов КХЛ, если оправдаются опасения, что НХЛ и другие западные лиги с одобрения IIHF решат, что можно законно воровать игроков? Я полностью ситуацию с Федотовым не знаю. Но нет, меня это в принципе не пугает. Видно будет дальше», — цитирует Валиуллина «Известия».
Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, что Россия не должна преклоняться перед Европой.
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