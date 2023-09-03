«Мы должны преклоняться перед какими-то ублюдками?» Кожевников — о ИИХФ в деле Федотова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что Россия не должна преклоняться перед Европой. Международная федерация хоккея запретила вратарю ЦСКА Ивану Федотову выступать в КХЛ до конца 2023 года, а после его игры в стартовом матче нового сезона КХЛ наложила на ФХР штраф в размере 5 тыс. швейцарских франков (примерно 544 тыс. рублей. — Прим. «Чемпионата»).

«Это просто бред. Это смешно. Какое отношение они имеют к нашей лиге? Да, мы туда входим, но они имеют какие-то права? Здесь всё равно всё сводится к тому, что ФХР вместе с КХЛ должны принять общее разумное решение. Одно — и действовать сообща.

У нас раскол – эти говорят «можно», другие говорят «нет», прокуратура говорит, что нам не нужно подчиняться, у нас есть свой трудовой кодекс. Мы уже практически отовсюду вышли.

Мы должны преклоняться перед какими-то финнами? Какими-то ублюдками? Турмалаями? Финны, шведы, которые со времён Петра [Великого] успокоиться не могут. Нужно принимать свои решения. У нас вторая лига в мире, международная. И почему мы должны перед ними ноги преклонять?» – цитирует Кожевникова «Советский спорт».