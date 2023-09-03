«Пока у нас карусель». Тамбиев прокомментировал поражение «Адмирала» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев рассказал о поражении от ЦСКА (1:4).
«Наверное, не все у нас справились с волнением, с эмоциями. Временами неплохой хоккей показывали, временами – не очень. При счёте 1:3 даже были шикарные моменты, можно было забить вторую шайбу, зацепиться за результат. Везде по чуть-чуть нам сегодня не хватало. Это «чуть-чуть» надо подправлять. ЦСКА с победой.
С чем связано волнение? Первая игра, тяжело любому тренеру разобраться, кто как войдёт, кто как начнёт чемпионат. Первые игры всегда такие. Надо выбрать тех людей, кто лучше готов, а не по именам. Сложно. Так тяжело. Когда пять-шесть игр пройдёт, когда всё устаканится, можно будет сделать вывод. А сейчас первая игра – пока у нас карусель. Надо время ещё. По сегодняшней игре меня волнуют многие вещи», – передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 3 сентября 2023
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