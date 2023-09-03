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«Было понимание, что играть я буду». Федотов — об участии в первом матче ЦСКА

«Было понимание, что играть я буду». Федотов — об участии в первом матче ЦСКА
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Голкипер ЦСКА Иван Федотов рассказал о том, что не сомневался в участии в матче открытия нового сезона КХЛ с «Ак Барсом» (2:5).

«Я особо и не переживал по поводу того, допустят ли меня до участия в матчах КХЛ. Было понимание, что играть я буду, что рано или поздно всё закончится — это самое главное. Мне надо было быть готовым к этому, и я спокойно готовился к сезону. Сейчас потихоньку выкатываемся.

Когда мне стало известно, что буду играть? Да в СМИ уже всё сказали. Президент клуба говорил, что буду играть. Я только готовился. Нахожусь в процессе набора формы, у нас есть график, которого мы поддерживаемся. Сейчас я готов процентов на 70-75, нужен игровой тонус», — цитирует Федотова «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч с «Адмиралом» Федотов провёл на скамейке запасных. Главный тренер армейского клуба Сергей Фёдоров объяснил, почему в старте вышел Александр Шарыченков.

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