Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: комплектация команды не закончена
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что комплектование команды ещё не закончено.
«После подписания Свечникова комплектация на сезон закончена? Нет, мы всё равно смотрим рынок. Смотрим североамериканский рынок. И здесь в России смотрим, как что у клубов. Есть разные мысли, но комплектация команды не закончена.
Собираемся любой ценой закрыть легионерские вакансии? Такой цели нет. Будет легионер или ещё кто-то, кто нас устроит, — возможно подписание. Возможно, обмены будут какие-то. Посмотрим», — приводит слова Валиуллина «Известия».
В следующем матче казанский клуб примет дома «Трактор» 4 сентября.
Ранее Валиуллин рассказал, что ситуация с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым никак не отражается на казанском клубе.
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