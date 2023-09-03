Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: комплектация команды не закончена

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что комплектование команды ещё не закончено.

«После подписания Свечникова комплектация на сезон закончена? Нет, мы всё равно смотрим рынок. Смотрим североамериканский рынок. И здесь в России смотрим, как что у клубов. Есть разные мысли, но комплектация команды не закончена.

Собираемся любой ценой закрыть легионерские вакансии? Такой цели нет. Будет легионер или ещё кто-то, кто нас устроит, — возможно подписание. Возможно, обмены будут какие-то. Посмотрим», — приводит слова Валиуллина «Известия».

В следующем матче казанский клуб примет дома «Трактор» 4 сентября.

Ранее Валиуллин рассказал, что ситуация с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым никак не отражается на казанском клубе.