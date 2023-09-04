«Из 10 мне 11 забивал». Шестёркин – о буллитах Панарина

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о буллитах от своего одноклубника нападающего Артемия Панарина.
«Чей буллит был самым тяжёлым? Не помню такого, но поиздевался надо мной Родригес из «Колорадо». При чём, мне и Сорокину он забил идентичные буллиты. Сорока, похоже, не пользуются интернетом и не просматривает. Не знаю, кого выделить. Панарин очень хорошо бьёт буллиты. Он динамичный, работает не по своим заготовкам, а играет по вратарю, то есть это самое тяжелое, кто ментально переиграет. Когда я только приехал, он на тренировках мне из 10 11 забивал. Я ещё тогда думал, что буллиты – моя сильная сторона. До приезда сюда (смеётся)», — сказал Шестёркин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Черкас Атлант».
Ранее Шестёркин рассказал, как изменились цены на футбол в США после приезда Лионеля Месси в «Интер Майами».
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