Александр Овечкин предположил, кто станет обладателем Кубка Гагарина в новом сезоне
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Думаю, что «Ак Барс» завоюет Кубок Гагарина в этом сезоне. Потому что там Яшкин? Думаю, да, потому что там Дмитрий Яшкин, там Радул (Александр Радулов). Там работяги, которые приведут Казань к чемпионству. Конечно, я буду болеть и переживать за «Динамо».
Думаю, что «Динамо» и Ак Барс будут в финале», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».
В первом матче нового сезона «Ак Барс» победил в Москве ЦСКА со счётом 5:2. «Динамо» дома уступило СКА со счётом 1:2.
Ранее Александр Овечкин рассказал о своей дружбе с певицей Ольгой Бузовой.
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