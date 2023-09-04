«Тупой и ещё тупее». Шестёркин – о дружбе с Сорокиным

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал о дружбе с вратарём «Нью-Йорк Айлендерс» Ильёй Сорокиным.

«С каким фильмом я бы сравнил нашу дружбу с Сорокиным? «Тупой и ещё тупее» (смеётся). Предполагал, что будет такой вопрос, но что-то не подготовился к нему. Мы всегда относимся к высказываниям друг про друга с юмором, ничего такого жёсткого у нас нет. Думаю, у меня после этого интервью будет ощущение, что я что-то не то ляпнул (улыбается). Мы с Сорокой это тоже обсуждали. Интервью даёшь, вроде всё нормально сказал. Потом выходит статья, где три слова, которые на 180 [градусов] разворачивают, и тут уже пишешь: «Сорока, прости, пожалуйста. Я не это имел в виду». И он мне тоже: «Шестёр, я вообще не об этом говорил, не знаю, как так получилось», — сказал Шестёркин в видео, опубликованном на YouTube-канале «Черкас Атлант».