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«Железобетонная оборона, яркая атака». Р. Ротенберг — о сухой победе над «Ладой»

«Железобетонная оборона, яркая атака». Р. Ротенберг — о сухой победе над «Ладой»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал сухую победу в матче с «Ладой» — 3:0.

«Понимали, что будет тяжело. Первый период был не лучший. Хорошо поговорили с ребятами, услышали друг друга. Забили хорошие голы. Железобетонная оборона, яркая атака. Рады, что не пропустили. Отдельная благодарность вратарю Сергею Иванову. Он помог выиграть, держал нас в игре, особенно в первом периоде. Рады, что у нас растут свои сильные вратари, наши воспитанники, которые готовы брать на себя роль лидеров. Рады, что Алистров взял на себя роль лидера. Повёл команду за собой», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).

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