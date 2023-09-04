«Железобетонная оборона, яркая атака». Р. Ротенберг — о сухой победе над «Ладой»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал сухую победу в матче с «Ладой» — 3:0.
«Понимали, что будет тяжело. Первый период был не лучший. Хорошо поговорили с ребятами, услышали друг друга. Забили хорошие голы. Железобетонная оборона, яркая атака. Рады, что не пропустили. Отдельная благодарность вратарю Сергею Иванову. Он помог выиграть, держал нас в игре, особенно в первом периоде. Рады, что у нас растут свои сильные вратари, наши воспитанники, которые готовы брать на себя роль лидеров. Рады, что Алистров взял на себя роль лидера. Повёл команду за собой», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала СКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0).
- 4 сентября 2023
-
20:36
-
20:12
-
20:05
-
20:03
-
19:48
-
19:36
-
19:05
-
18:55
-
18:43
-
18:11
-
17:48
-
17:17
-
17:08
-
16:54
-
16:47
-
15:50
-
15:40
-
15:24
-
15:13
-
15:00
-
14:44
-
14:24
-
14:07
-
13:46
-
13:35
-
13:17
-
13:05
-
13:00
-
12:41
-
12:28
-
12:05
-
11:50
-
11:31
-
11:15
-
11:05