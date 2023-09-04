Голкипер московского «Динамо» Моторыгин — о дебюте в КХЛ: не знал, что это рекорд

Голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин, ставший самым молодым вратарём-дебютантом бело-голубых в истории КХЛ, прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:1). На момент матча с «тиграми» голкиперу исполнилось 20 лет 8 месяцев.

«Вчера после тренировки мне сказали, что сегодня буду играть. Была очень волнительная встреча. Наверное, получилось спокойно играть только в третьем периоде, но и то, какая бы игра ни была, она всё равно тяжёлая.

Для первой игры бросков по воротам было достаточно. В голе Хохлачёва сказалось волнение. Понимаю, что это мой гол. Чуть-чуть была помеха, но сыграл фактор, что игрок был на дальней штанге, и я не стал сильно выкатываться. В моменте с выходом Коршкова один на один мне повезло. Просто старался играть до последнего и не верить его движениям.

В начале предсезонки тренер мне сказал, что надо работать и показывать себя, а дальше будут давать шансы. Не было такого, чтобы сказали, что будем идти в три вратаря. На предсезонке я старался просто хорошо играть и хорошо себя показать. Но всё равно сегодня это не особо сильно помогло, потому что волнение было такое, как будто играл первый матч.

Не крашу шлем, потому что не знал, для какой команды красить? Да нет, просто не хочу, в белом нравится. Пока он фартовый. Знал ли, что сразу ставлю рекорд клуба? Не знал. Спасибо за поздравление», — передаёт слова Моторыгина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.