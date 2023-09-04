Мартемьянов: не знал, что трансфер Хохлачёва состоится. Он подспорье для «Амура»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение в матче с московским «Динамо» (1:3).

«Поздравляю команду «Динамо» с победой. Они показали хороший хоккей, а мы проспали первый период. Соперник доминировал на площадке. Сделали корректировки и более-менее выравняли игру, но соперник был помощнее нас заряжен на борьбу и атаку ворот. Это и принесло им результат. Конечно, были у нас моменты и могли перевернуть игру, но моменты мы не забили. Благодарен команде за то, что в меньшинстве хорошо отзащищались и «три на пять» справились. Ну и в большинстве забили. Это те плюсы, которые были в этом матче.

Не стал менять вратаря в концовке? Видел, как команда себя ведёт, я не стал его менять. Смущает ли, что все голы на старте сезона забиваются с участием Хохлачёва и Бродхёрста? Естественно, смущает. Мне бы хотелось, чтобы все вносили свой вклад в победу, а не только смотрели за лидеров. У нас ещё три тройки нападения, одна из них забила, а две на сухом остатке.

Приобретение Хохлачёва? Заранее сложно что-то было предугадать. Я не знал, что трансфер состоится, честно вам скажу. Были предположения, но не более того. Саша — большой мастер. Гармонично вписался в команду и сразу стал одним из её лидеров. Он подспорье для нашей команды.

Планируем ли дать сыграть Лозебникову, чтобы вписать Дрозга? Завтра на свежую голову мы подумаем, что делать с составом. Думаю, что изменения будут», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.