Алексей Кудашов рассказал, что произошло с игрой «Динамо» после счёта 3:0

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу в матче с «Амуром» (3:1).

«Сегодня было лучше, чем в первую игру. И голы забили, и движение было немного другое. В конце немного позволили такие действия, которые приводили к подаркам сопернику. Это и потери шайбы, и давали контратаки, что обострило игру. Мы дали возможность «Амуру» создавать против нас моменты. Постараемся это убрать к следующей игре. И готовимся. У нас впереди сложная пятиматчевая серия.

При счёте 3:0/3:1 психология привела к небрежным действиям? Вы знаете, с одной стороны, это хорошо. 2:0/3:1 — это скользкий и неприятный счёт. И игроки не закрываются и не играют в отброс шайбы, а играют раскованно. Но, с другой стороны, есть зона риска. И это тонкая грань, где можно, а где нельзя. Но вы понимаете, чтобы забить гол, ты всегда играешь на грани. Сегодня немного эту грань не прочувствовали и позволяли себе немного лишнего», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.