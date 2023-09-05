В каком клубе КХЛ произойдёт первая отставка сезона?

1 сентября стартовал регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Большинство клубов к этому моменту провело по два матча.
Сразу три команды из числа тех, кто сыграл больше одной встречи, ещё не набрали очков. Это «Лада», «Сочи» и «Витязь». При этом подмосковный клуб потерпел разгромное поражение от минского «Динамо» — 0:7. Первые два матча сезона «Витязь» проиграл с общим счётом 2:11.
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Отметим, что также не набрали очков «Локомотив» и «Адмирал», но эти клубы сыграли всего по одному матчу. У «Барыса» одно очко в двух встречах. «Металлург» и «Нефтехимик» также набрали по одному очку, но они провели по одной игре.
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