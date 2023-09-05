«Витязь» после разгрома возместит расходы фанатов на следующий матч по промокоду 0:7

«Витязь» объявил, что возместит финансовые расходы болельщиков на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» 6 сентября. Причиной стало разгромное поражение подмосковной команды во встрече с минским «Динамо». Вчера, 4 сентября, «Витязь» проиграл со счётом 0:7. Примечательно, что именно это сочетание — 0:7 — является промокодом для получения 100-процентной скидки.
«На матч с ХК «Адмирал» действует промокод 0:7.
Вчерашний вечер сложился крайне неудачно для нашей команды. Но ваша поддержка на прошедшей игре была хороша! Ваши эмоции, ваш настрой и ваша преданность заслуживает большего.
Хоккейный клуб «Витязь» принял решение о возмещении финансовых расходов болельщиков, купивших билеты на матч 06.09 между командами ХК «Витязь» — ХК «Адмирал». Для тех болельщиков, кто ещё не приобрёл билет на матч с «Адмиралом», действует промокод «0:7». Он даст 100-процентную скидку на матч.
Промокод действует при покупке на официальном сайте клуба и в кассе ЛД «Арена Балашиха». Только вместе, только вперёд!» — сообщается на официальном сайте «Витязя».
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