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«Ак Барс» поместил Войнова в список травмированных

«Ак Барс» поместил Войнова в список травмированных
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Казанский «Ак Барс» поместил защитника Вячеслава Войнова в список травмированных. Об этом сказано на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Войнов получил повреждение в стартовой игре сезона с ЦСКА (5:2). Из-за травмы плеча в конце первого периода он не смог продолжить встречу.

Помимо Войнова, в списке травмированных находится нападающий Артём Галимов, который в текущем сезоне ещё не играл.

Накануне «Ак Барс» провёл вторую встречу в рамках регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ. В Казани «барсы» принимали «Трактор» и одержали волевую победу со счётом 5:3. Эта встреча стала 1200-й для главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова в чемпионатах России. Перед матчем президент лиги Алексей Морозов вручил перстень Билялетдинову, вошедшему в символическую сборную всех 15 сезонов КХЛ.

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