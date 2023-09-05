«Ак Барс» поместил Войнова в список травмированных

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Казанский «Ак Барс» поместил защитника Вячеслава Войнова в список травмированных. Об этом сказано на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Ранее Войнов получил повреждение в стартовой игре сезона с ЦСКА (5:2). Из-за травмы плеча в конце первого периода он не смог продолжить встречу.

Помимо Войнова, в списке травмированных находится нападающий Артём Галимов, который в текущем сезоне ещё не играл.

Накануне «Ак Барс» провёл вторую встречу в рамках регулярки Фонбет Чемпионата КХЛ. В Казани «барсы» принимали «Трактор» и одержали волевую победу со счётом 5:3. Эта встреча стала 1200-й для главного тренера казанцев Зинэтулы Билялетдинова в чемпионатах России. Перед матчем президент лиги Алексей Морозов вручил перстень Билялетдинову, вошедшему в символическую сборную всех 15 сезонов КХЛ.