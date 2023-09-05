Овечкин провёл первую тренировку в «Вашингтоне» после возвращения в США

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сегодня, 5 сентября, провёл первую тренировку за клуб после возвращения в США. Напомним, форвард улетел из России вечером 2 сентября.
Фото: «Твиттер» журналиста Тома Гуллитти
В занятии также принял участие российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов.
Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
- 5 сентября 2023
-
18:09
-
18:00
-
17:46
-
17:30
-
17:21
-
17:10
-
16:55
-
16:45
-
16:31
-
16:22
-
16:12
-
15:47
-
15:32
-
15:30
-
15:22
-
14:58
-
14:39
-
14:08
-
13:59
-
13:23
-
13:06
-
12:45
-
12:24
-
12:08
-
11:58
-
11:38
-
11:18
-
10:56
-
10:37
-
10:17
-
09:56
-
09:36
-
09:35
-
09:13
-
08:58