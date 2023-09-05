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Овечкин провёл первую тренировку в «Вашингтоне» после возвращения в США

Овечкин провёл первую тренировку в «Вашингтоне» после возвращения в США
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сегодня, 5 сентября, провёл первую тренировку за клуб после возвращения в США. Напомним, форвард улетел из России вечером 2 сентября.

Фото: «Твиттер» журналиста Тома Гуллитти

В занятии также принял участие российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». В 2018 году форвард завоевал с «Вашингтоном» Кубок Стэнли. За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

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