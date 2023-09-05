«Наконец-то мы послали всех подальше». Кожевников — об изменении регламента КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Александр Кожевников оценил изменения в дисциплинарном регламенте КХЛ.
«Я просто рад этому. Наконец-то мы послали всех подальше и будем решать сами. КХЛ считается второй по силе лигой мира. Поэтому она должна иметь право на свои внутренние решения. Если нас склоняют к тому, что Международная федерация хоккея, какие-то французы с финнами будут нас унижать и снимать очки с ЦСКА, – это бред.
Какое они имеют право вмешиваться в дела нашего чемпионата? КХЛ же не Евролига. Скажу грубо, какого хрена такая ерунда происходит? Наконец-то мы решили, что будем сами определять правила участия игроков в матчах КХЛ. Это здорово. То что надо», — цитирует Кожевникова Vprognoze.ru.
Напомним, теперь решение КХЛ об участии того или иного игрока в матчах чемпионата имеет бóльшую юридическую силу, чем решение Международной федерации хоккея.
- 5 сентября 2023
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