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Коннор Бедард назвал срок, за который Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ

Коннор Бедард назвал срок, за который Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ
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Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 и форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард заявил, что капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину понадобится два года, чтобы побить рекорд легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.

«Думаю, он это сделает. Даю два года. Это просто безумие, что он забил так много голов», — приводит слова Бедарда журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Сегодня, 5 сентября, Овечкин провёл первую тренировку за клуб после возвращения в США. Форвард улетел из России вечером 2 сентября.

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