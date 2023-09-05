Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Чикаго» Бедард высказался о броске в касание Александра Овечкина

Форвард «Чикаго» Бедард высказался о броске в касание Александра Овечкина
Аудио-версия:
Комментарии

Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард оценил бросок в одно касание капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я стараюсь наблюдать за его броском и пытаюсь извлечь некоторые моменты. Мой бросок не так хорош, как его, поэтому я стараюсь учиться», — приводит слова Бедарда журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».

В прошлом сезоне Коннор Бедард выступал за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. Бедард набрал 143 (71+72) очка при полезности «+62» в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард отметился 20 (10+10) баллами при полезности «+8» в семи играх. Также в прошедшем сезоне Бедард выиграл золото молодёжного чемпионата мира — 2023 в составе сборной Канады, набрав 23 (9+14) очка в семи играх турнира.

Материалы по теме
Коннор Бедард назвал срок, за который Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android