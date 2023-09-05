The Hockey Writers: Самсонов справился с уникальным давлением, которое возникает в Торонто

Журналист Джим Парсонс в статье на портале The Hockey Writers поделился ожиданиями от игры российского голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова в новом сезоне НХЛ.

«В прошлом сезоне Самсонов продемонстрировал свои способности на льду и за его пределами в ходе впечатляющего первого сезона в «Торонто». Он справился с уникальным давлением, которое возникает, будучи вратарём «Мэйпл Лифс» и играя в городе с такой преданной фанатской базой.

Что делает Самсонова таким хорошим выбором для Торонто, так это то, что он кажется крутым и беззаботным. Его поведение идеально подходит команде. Конечно, кто знает, как сложится сезон. Тем не менее я ожидаю, что он проведёт его потрясающе. Ожидайте, что в этом сезоне у него будет шанс выиграть 35 игр и занять первое место в голосовании на «Везина Трофи».

Самсонов знает, что он вратарь номер один в команде, и это должно обеспечить стабильность и уверенность. У него будет шанс заработать репутацию представителя элиты Национальной хоккейной лиги, и я ожидаю, что он это сделает», — написал Парсонс.