The Hockey Writers: Самсонов справился с уникальным давлением, которое возникает в Торонто

Журналист Джим Парсонс в статье на портале The Hockey Writers поделился ожиданиями от игры российского голкипера «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова в новом сезоне НХЛ.
«В прошлом сезоне Самсонов продемонстрировал свои способности на льду и за его пределами в ходе впечатляющего первого сезона в «Торонто». Он справился с уникальным давлением, которое возникает, будучи вратарём «Мэйпл Лифс» и играя в городе с такой преданной фанатской базой.
Что делает Самсонова таким хорошим выбором для Торонто, так это то, что он кажется крутым и беззаботным. Его поведение идеально подходит команде. Конечно, кто знает, как сложится сезон. Тем не менее я ожидаю, что он проведёт его потрясающе. Ожидайте, что в этом сезоне у него будет шанс выиграть 35 игр и занять первое место в голосовании на «Везина Трофи».
Самсонов знает, что он вратарь номер один в команде, и это должно обеспечить стабильность и уверенность. У него будет шанс заработать репутацию представителя элиты Национальной хоккейной лиги, и я ожидаю, что он это сделает», — написал Парсонс.
- 5 сентября 2023
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