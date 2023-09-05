Плотников: при медленном старте ЦСКА берёт Кубок Гагарина, если так будет — обрадуюсь

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников подвёл итог проигранного матча с «Металлургом» (2:4).

«Нам нужно больше забивать и лучше играть в обороне. Во‑первых, мы пропустили в большинстве, что нам непозволительно. Во‑вторых, не надо допускать глупые ошибки. Вроде мы серьёзная команда. Но, думаю, всё нормально будет. Дальше мы поговорим об этом, уберём все эти нюансы. Мы будем лучше.

Не первый год ЦСКА буксует на старте чемпионата? Ну да, и статистика диктует, что при медленном старте мы в итоге берём Кубок Гагарина. Если и теперь будет всё так же, я только обрадуюсь.

Главный тренер «Магнитки» Андрей Разин в прошлом сезоне доставил немало проблем с «Северсталью» в первом раунде плей‑офф, что он привнёс в игру «Металлурга»? Свой хоккей, который ему нравится. Тот же самый, что с «Северсталью». Просто сейчас у него подбор игроков чуть выше. Не в упрёк, конечно, ребятам из Череповца. У него теперь более мастеровитые хоккеисты. Стиль у «Магнитки» скоростной, атакующий, ребята быстро двигают шайбу, бегут на все забросы. Юркая команда в нападении», — цитирует Плотникова пресс-служба ЦСКА.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о проигранном матче с «Металлургом».