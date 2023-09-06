Якубов: Свечков и Грошев играли в системе СКА, а теперь уехали в Америку. Этим всё сказано

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал о своём опыте работы в СКА, а также о карьере молодых хоккеистов Фёдора Свечкова («Нэшвилл Предаторз») и Максима Грошева («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

«В СКА я был спортивным директором по развитию, работал с молодёжью. Там собраны очень талантливые ребята, всё очень нарядно. Уследить за всеми было нетрудно – просматривали игры, работали с ребятами, развивали их.

Свечков и Грошев не получили времени в СКА? Давайте зайдём с другой стороны – эти ребята играли в системе СКА, и где они сейчас? Свечков и Грошев уехали в Америку, Чибриков уехал в Америку. Этим всё сказано», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.