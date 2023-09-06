Якубов: Иван Демидов – талантище, никогда такого игрока не видел. С Мичковым они разные

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов высоко оценил мастерство 17-летнего нападающего СКА Ивана Демидова и сравнил его с одним из самых талантливых российских молодых игроков Матвеем Мичковым.
«Иван Демидов – это талантище. Я таких игроков очень давно не видел. Возможно, что и вообще никогда не видел. Это и талант в хоккейном смысле, и человек хороший, командный парень. Лучше ли он Мичкова? Это два разных игрока. Абсолютно адекватные ребята. Мичков более талантливый индивидуально, может отдать, забить. Демидов более разнообразный», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Отметим, что в двух первых матчах нового сезона КХЛ Демидов дважды попал в состав СКА, тогда как Мичков оба раза остался в запасе петербургского клуба.
Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате»:
- 6 сентября 2023
-
10:25
-
10:05
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:25
-
08:24
-
07:50
-
04:30
-
04:14
-
03:56
- 5 сентября 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:04
-
23:00
-
22:42
-
22:36
-
22:31
-
22:17
-
22:00
-
21:47
-
21:25
-
21:13
-
21:00
-
20:42
-
20:20
-
20:10
-
19:45
-
19:21
-
19:00
-
18:47