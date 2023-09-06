Якубов: Иван Демидов – талантище, никогда такого игрока не видел. С Мичковым они разные

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов высоко оценил мастерство 17-летнего нападающего СКА Ивана Демидова и сравнил его с одним из самых талантливых российских молодых игроков Матвеем Мичковым.

«Иван Демидов – это талантище. Я таких игроков очень давно не видел. Возможно, что и вообще никогда не видел. Это и талант в хоккейном смысле, и человек хороший, командный парень. Лучше ли он Мичкова? Это два разных игрока. Абсолютно адекватные ребята. Мичков более талантливый индивидуально, может отдать, забить. Демидов более разнообразный», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Отметим, что в двух первых матчах нового сезона КХЛ Демидов дважды попал в состав СКА, тогда как Мичков оба раза остался в запасе петербургского клуба.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате»: