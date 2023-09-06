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«Он не «сбитый лётчик», ему нужна небольшая перезагрузка». Спортдир «Лады» – о Шумакове

«Он не «сбитый лётчик», ему нужна небольшая перезагрузка». Спортдир «Лады» – о Шумакове
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов не согласился с общим мнением о том, что карьера нападающего Сергея Шумакова движется к закату. 31-летний форвард подписал с тольяттинским клубом контракт в прошедшее межсезонье.

«У нас есть Сергей Шумаков, который получал хорошие деньги. Все говорят вот эти плохие слова «сбитый лётчик». Но он не «сбитый лётчик», ему просто нужна перезагрузка небольшая. Он согласился на наши условия, приехал, работает. К нему никаких претензий. Душа радовалась, как он работал на тренировках и играл в предсезонке. Когда человек старается и хочет, он придёт», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате»:

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