«Я многому научился, находясь с ним рядом». Фукале — об игре с «Овечкиным» за «Вашингтон»

Вратарь «Трактора» Закари Фукале поделился впечатлениями от игры Александра Овечкина, с которым голкипер выступал за «Вашингтон Кэпиталз».

«Овечкин – это человек с выдающимися достижениями в хоккее. Конечно, это всем известно и я не говорю чего-то нового, но он очень важен для команды. Разумеется, мне было приятно наблюдать за его достижениями, было невероятно принять участие в тех играх, где он достигал новых высот.

Считаю, что мне очень повезло видеть всё своими глазами. Складывалось ощущение, будто каждый раз, когда меня поднимали в «Кэпиталз», Овечкин бил тот или иной рекорд. Это прекрасно. Как игрок ты понимаешь, что такие события не происходят каждый день. Я многому научился, находясь с ним рядом», – цитирует Фукале Metaratings.ru.

За 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.