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Президент «Динамо» Москва ответил на вопрос о влиянии Аркадия Ротенберга на дела клуба

Президент «Динамо» Москва ответил на вопрос о влиянии Аркадия Ротенберга на дела клуба
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Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что председатель правления Федерации хоккея России Аркадий Ротенберг даёт советы руководству бело-голубых.

«С учётом того, что Аркадий Романович является руководителем ФХР, он особенно сильно не влияет на управление клубом. Но когда возникает необходимость с ним посоветоваться, он всегда нам подсказывает, каким образом и куда дальше двигаться», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, в прошлом сезоне московское «Динамо» проиграло в первом раунде плей-офф «Торпедо» в шести матчах. Новый сезон КХЛ бело-голубые начали с поражения от СКА и победой в матче с «Амуром».

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате» завтра, 7 сентября.

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