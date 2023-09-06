Бабаев рассказал, сможет ли Иван Федотов вернуться на свой прежний уровень игры

Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал сможет ли вратарь ЦСКА Иван Федотов вернуться на свой прежний уровень игры. Последние два матча армейцев голкипер остался в запасе, а в первом матче команды пропустил пять шайб от «Ак Барса» (2:5).

«Специально ли оставляют Федотова на лавке? Нормальный парень, готовится. У ЦСКА отличный тренер по вратарям, и они знают, что делают. Никто ни под кого не подстраивается, и интересы команды выходят на первый план.

Сможет ли он вернуться на свой прежний уровень? Не вижу никаких проблем, люди пропускают и больше года. Кто-то и два года из-за травм не играет, а Федотов здоров. ЦСКА создал все условия для тренировок, всё будет хорошо. Не вижу никаких проблем», — цитирует Бабаева Legalbet.