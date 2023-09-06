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Бабаев рассказал, сможет ли Иван Федотов вернуться на свой прежний уровень игры

Бабаев рассказал, сможет ли Иван Федотов вернуться на свой прежний уровень игры
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Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал сможет ли вратарь ЦСКА Иван Федотов вернуться на свой прежний уровень игры. Последние два матча армейцев голкипер остался в запасе, а в первом матче команды пропустил пять шайб от «Ак Барса» (2:5).

«Специально ли оставляют Федотова на лавке? Нормальный парень, готовится. У ЦСКА отличный тренер по вратарям, и они знают, что делают. Никто ни под кого не подстраивается, и интересы команды выходят на первый план.

Сможет ли он вернуться на свой прежний уровень? Не вижу никаких проблем, люди пропускают и больше года. Кто-то и два года из-за травм не играет, а Федотов здоров. ЦСКА создал все условия для тренировок, всё будет хорошо. Не вижу никаких проблем», — цитирует Бабаева Legalbet.

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