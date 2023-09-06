Форвард «Чикаго» Бедард назвал любимую еду в межсезонье

Первый номер драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 и форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард рассказал о своей любимой еде в межсезонье.

«Моя любимая еда, наверное, суши. Я из Ванкувера, и, если не считать Японии, там, наверное, лучшие суши. Когда возвращаешься домой, приятно поесть их», — приводит слова Бедарда The Athletic.

В прошлом сезоне Коннор Бедард выступал за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. Бедард набрал 143 (71+72) очка при полезности «+62» в 57 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф форвард отметился 20 (10+10) баллами при полезности «+8» в семи играх. Также в прошедшем сезоне Бедард выиграл золото МЧМ-2023 в составе сборной Канады, набрав 23 (9+14) очка в семи играх турнира.

Ранее Бедард заявил, что капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину понадобится два года, чтобы побить рекорд легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ.