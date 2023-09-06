Сергей Коньков: новый стадион — новый этап для «Сибири»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал открытие нового стадиона в Новосибирске, которое состоится завтра, 7 сентября, матчем «Сибирь» — «Барыс».
«Новый дворец спорта сделан для удобства болельщиков. Его вместительность намного больше. Старой арене было 60 лет. Я всегда позитивно смотрю на то, что строятся объекты, которые помогут развитию лиги и команд. Здорово, что у болельщиков и команд будут комфортные условия.
Нужно время для того, чтобы обжиться, чтобы новый стадион стал для «Сибири» удачным местом. Это новый этап для «Сибири», в который они вступают с более амбициозными задачами, чем это было ранее», — сказал Коньков в интервью «РБ Спорт».
«Сибирь-Арена» вмещает 10 587 зрителей. Она станет основным домашним стадионом «Сибири» и молодёжной команды «Сибирские снайперы».
- 6 сентября 2023
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