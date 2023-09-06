Вратарь «Сибири» Костин представил новый шлем со снеговиком и фразой «Славься, «Сибирь»

Вратарь «Сибири» Денис Костин представил новый шлем, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«Славься, «Сибирь», гоночная машина, снеговик, снежинки — у этого всего есть один общий знаменатель: новый шлем нашего вратаря Дениса Костина», — сказано в сообщении клуба.

28-летний уроженец Омска в прошлом сезоне КХЛ за новосибирский клуб в регулярке сыграл 31 встречу, в которых одержал восемь побед с 92,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,19.

Напомним, «Сибирь» завтра, 7 сентября, матчем с астанинским «Барысом» откроет новую «Сибирь-Арену». Встреча состоится в 15:30 мск.

Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал открытие нового стадиона в Новосибирске.