Вратарь «Сибири» Костин представил новый шлем со снеговиком и фразой «Славься, «Сибирь»
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Вратарь «Сибири» Денис Костин представил новый шлем, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
«Славься, «Сибирь», гоночная машина, снеговик, снежинки — у этого всего есть один общий знаменатель: новый шлем нашего вратаря Дениса Костина», — сказано в сообщении клуба.
28-летний уроженец Омска в прошлом сезоне КХЛ за новосибирский клуб в регулярке сыграл 31 встречу, в которых одержал восемь побед с 92,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,19.
Напомним, «Сибирь» завтра, 7 сентября, матчем с астанинским «Барысом» откроет новую «Сибирь-Арену». Встреча состоится в 15:30 мск.
Ранее двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал открытие нового стадиона в Новосибирске.
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