Григоренко: не считаю «Ладу» фарм-клубом СКА, надо логику включать и думать

Советник генерального директора по развитию «Лады» Игорь Григоренко ответил на вопрос, считает ли тольяттинскую команду фарм-клубом СКА.

«Не согласен с этим мнением. Если бы мы каких-то игроков взяли у другого клуба, мы стали бы их фармом? Нет конечно. Надо логику включать и думать. Спасибо большое СКА, что дали игроков, которые будут тут играть и развиваться дальше. Без разницы, из каких клубов мы можем брать игроков, главное, чтобы команда развивалась», — сказал Григоренко в интервью Sport24.

Напомним, в это межсезонье состав «Лады» пополнили девять игроков СКА, затем в команду из петербургского клуба перешёл вратарь Владислав Подъяпольский.

Ранее Григоренко заявил, что негативно относится к изоляции российского спорта и поддерживает популярное мнение о том, что КХЛ нужно разорвать отношения с Международной федерацией хоккея.