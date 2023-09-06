Кокорев — о победе над «Ак Барсом»: тщательно разбирали соперника и поймали свою игру

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев оценил гостевую победу над «Ак Барсом» (3:1).

«Начали хорошо и поймали нить игры. Все периоды выходили, сражались за каждый момент и победили. Нас, наших болельщиков поздравляю с победой. Разбирали соперника очень тщательно. Разговаривали с игроками и понимали, что команда – очень и очень сильная. Просили сыграть без ошибок. Это получилось, и мы поймали свою игру, поэтому и выиграли.

Добавляли ли какую-то дополнительную мотивацию для игроков? В нашей команде никого не надо настраивать в этом плане. Они понимали, что выйдут играть против серьёзного соперника и настраивались на хороший бой. Перед игрой было видно, что у всех горели глаза. Они рвались в бой, и это самое основное.

Большое количество удалений, включая удаление вратаря – это от «горящих глаз»? Да. Эмоции захлёстывали, хотели как можно меньше допускать моменты у своих ворот. Где-то бились, где-то клюшками подножки делали. Мы выстояли, и всё для нас закончилось хорошо.

В прошлом сезоне все обсуждали антирекорды «Сочи», и этот чемпионат команда также начала с двух поражений, не было паники? Если посмотреть две прошлые игры, то у нас было много моментов, но мы не забивали. А в наши ворота, наоборот, залетали нелепые шайбы. Сегодня всё сложилось в этом плане», — цитирует Кокорева сайт «Ак Барса».

«Сочи» 9 сентября сыграет в гостях с московским «Динамо».