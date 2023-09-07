Защитник Майкл Дель Зотто объявил о завершении карьеры, сообщает Reuters. 33-летний хоккеист выступал в НХЛ в течение 13 лет за восемь разных клубов. Однако прошлый сезон канадец провёл в АХЛ: сначала он играл за «Шарлотт Чекерс», а затем за «Сан-Диего Галлз».

«Сегодня горько-сладкий день. Мне посчастливилось 14 лет профессионально заниматься хоккеем. Кровь, пот, слёзы, сломанные кости, триумф, разочарование и жертвы стоили каждой секунды», — написал Дель Зотто в одной из социальных сетей.

Последним клубом игрока в НХЛ была «Оттава Сенаторз». В сезоне-2021/2022 он провёл за неё 26 матчей.

«Нью-Йорк Рейнджерс» выбрали Дель Зотто под 20-м номером на драфте 2008 года. В 2009-м он дебютировал за клуб, сыграв в 80 играх. За «Рейнджерс» хоккеист выступал до января 2014 года.

Всего в НХЛ Дель Зотто провёл 736 матчей, набрал 262 (63+199) очка, а также заработал 284 минуты штрафа.