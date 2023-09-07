Жамнов объяснил отсутствие Принса в матче с «Амуром»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (5:3).

«Я бы не сказал, что мы просели именно в третьем периоде, это случилось раньше. Удаления немного сломали нам игру. Мы снова играли «волнами», сказали об этом команде во втором перерыве. Нужно дальше работать в плане игровой дисциплины. Конечно, играя в меньшинстве, оставлять команду втроём ни к чему – наверное, немного перехлестнули эмоции, сами просели и довели до такой ситуации. Наверное, наложилась какая-то усталость из-за третьей игры. Да, все кто удалялся – ребята опытные, такое бывает и это наша внутренняя кухня. Думаю, что они и сами переживают и всё прекрасно понимают – разберёмся и надеюсь, что таких удалений больше не будет.

Шейн Принс не играл сегодня по причине микротравмы. Что касается Пашина, предыдущий матч он пропустил – мы показали ему нюансы, в которых он может усилить свою игру. Он молодец, со всем справился – надеюсь, что и дальше будет прогрессировать. Его адаптация проходит нормально – конечно, он понимает, что здесь немного другой хоккей, чем в Северной Америке. Он прислушивается: у парня есть все задатки вырасти в хорошего игрока – ясно, что есть погрешности, но у всех они есть, идеальных пока нет. Он адекватно относится ко всему и должен прогрессировать, мы надеемся на это», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Жамнова.