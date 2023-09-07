Нападающий «Сочи» Рендулич: мне комфортно играть в КХЛ, как будто вернулся домой

Нападающий «Сочи» Борна Рендулич заявил, что рад вернуться в КХЛ после четырёх лет выступлений в Европе, и высказался о победе в матче с «Ак Барсом» (3:1).

«Каково снова вернуться в КХЛ? Всё супер, был очень взволнован сразу же, как приехал сюда. Тем более удалось впервые победить, лучше и не придумаешь. Как мне лига? Всё такая же сильная. Конечно, прошло четыре года, время летит быстро. Мне комфортно здесь играть, вернулся как будто домой.

Какие впечатления от игры в Европе? Не совсем, честно говоря. Если вспоминать, то, наверное, сезон-2020/2021, когда в Швеции мы впервые в истории команды вышли в полуфинал. Это было особенное событие.

Как мне игра в Казани? Отличный хоккей, играли как команда, друг за друга. Наши усилия отражены на табло. Мы счастливы, я рад голу. Разницу в игре сделала защита, меньшинство, вратарь и реализация.

Что скажу об «Ак Барсе»? Одна из лучших команд в КХЛ. Тем интереснее с ними играть и побеждать. Нам надо и дальше действовать в таком же ключе. Мы показали, что можем играть на равных с такими топ-командами, быть даже лучше, чем они», — цитирует Рендулича Metaratings.ru.