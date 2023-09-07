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Вайсфельд: судейская ошибка в матче «Торпедо» — СКА? Я вообще не понял, что произошло

Вайсфельд: судейская ошибка в матче «Торпедо» — СКА? Я вообще не понял, что произошло
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Известный хоккейный функционер, эксперт и комментатор Леонид Вайсфельд оценил спорный момент в матче «Торпедо» со СКА (4:3). После обоюдного удаления в концовке матча «Торпедо» вышло на лёд в полном составе, а судьи не заметили лишнего игрока нижегородцев на льду, сыгравшего несколько секунд.

«Слова Ротенберга о судейской ошибке? Откровенно говоря, я вообще не понял, что произошло в том эпизоде. Мы с Романом Скворцовым были в замешательстве. Даже не знал, как это комментировать. Не понял, какое решение приняли судьи. Сначала подумал, что судья показал Илье Федотову в сторону раздевалки, удалил до конца матча», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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