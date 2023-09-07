Главный тренер «Коламбуса» Майк Бэбкок рассказал о том, чему он научился у нападающего Павла Дацюка во времена работы с россиянином в «Детройте». В это межсезонье состав «Блю Джекетс» пополнили несколько центральных нападающих, и теперь в клубе сразу шесть или семь кандидатов на эту роль.
«Кто из центральных нападающих будет играть на фланге? Это отличный вопрос. Мой ответ: я не знаю. Мне бы хотелось, чтобы в каждом звене было по два парня, которые могли бы возвращаться глубоко в свою зону.
Как всегда говорил мне Павел Дацюк: «Майк, как я могу играть с шайбой за чужими воротами и быть первым, кто возвратится в оборону? Математика не сходится». Это хорошее правило. Посмотрим, кто лучше проявит себя на вбрасываниях, кто лучше при игре на льду. У нас будут группы, которые будут работать. Они могут решить, кто будет центральным в звене», — цитирует Бэбкока The Athletic.
- 7 сентября 2023
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