Давыдов рассказал, в чём сходство вратаря «Динамо» Моторыгина с Набоковым и Ерёменко

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о вратаре «Динамо» Максиме Моторыгине и рассказал, в чём его сходство с голкиперами Евгением Набоковым и Александром Ерёменко.
«Осторожно отмечу молодого вратаря Моторыгина. Мне он понравился и в контрольных матчах, и в официальном против «Амура». От него идёт какая-то уверенность, редкое свойство для молодых вратарей. В своё время в «Динамо» оно было у Евгения Набокова и, наверное, у Александра Ерёменко. Дебют Моторыгина об этом напомнил. И замотивировал наших опытных вратарей.
Но понятно, что пока это только авансы – в том числе от тренерского штаба. Молодых нужно отмечать очень аккуратно. Похвала в прессе должна быть для них стимулом работать ещё больше. Но нередко всё происходит наоборот», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.
Моторыгин стал самым молодым вратарём-дебютантом бело-голубых в истории КХЛ в матче с «Амуром» (3:1). На момент матча с «тиграми» голкиперу исполнилось 20 лет 8 месяцев.
- 7 сентября 2023
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