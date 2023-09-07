Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Давыдов рассказал, в чём сходство вратаря «Динамо» Моторыгина с Набоковым и Ерёменко

Давыдов рассказал, в чём сходство вратаря «Динамо» Моторыгина с Набоковым и Ерёменко
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о вратаре «Динамо» Максиме Моторыгине и рассказал, в чём его сходство с голкиперами Евгением Набоковым и Александром Ерёменко.

«Осторожно отмечу молодого вратаря Моторыгина. Мне он понравился и в контрольных матчах, и в официальном против «Амура». От него идёт какая-то уверенность, редкое свойство для молодых вратарей. В своё время в «Динамо» оно было у Евгения Набокова и, наверное, у Александра Ерёменко. Дебют Моторыгина об этом напомнил. И замотивировал наших опытных вратарей.

Но понятно, что пока это только авансы – в том числе от тренерского штаба. Молодых нужно отмечать очень аккуратно. Похвала в прессе должна быть для них стимулом работать ещё больше. Но нередко всё происходит наоборот», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Моторыгин стал самым молодым вратарём-дебютантом бело-голубых в истории КХЛ в матче с «Амуром» (3:1). На момент матча с «тиграми» голкиперу исполнилось 20 лет 8 месяцев.

Материалы по теме
Голкипер московского «Динамо» Моторыгин — о дебюте в КХЛ: не знал, что это рекорд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android