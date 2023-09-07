Давыдов рассказал, в чём сходство вратаря «Динамо» Моторыгина с Набоковым и Ерёменко

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о вратаре «Динамо» Максиме Моторыгине и рассказал, в чём его сходство с голкиперами Евгением Набоковым и Александром Ерёменко.

«Осторожно отмечу молодого вратаря Моторыгина. Мне он понравился и в контрольных матчах, и в официальном против «Амура». От него идёт какая-то уверенность, редкое свойство для молодых вратарей. В своё время в «Динамо» оно было у Евгения Набокова и, наверное, у Александра Ерёменко. Дебют Моторыгина об этом напомнил. И замотивировал наших опытных вратарей.

Но понятно, что пока это только авансы – в том числе от тренерского штаба. Молодых нужно отмечать очень аккуратно. Похвала в прессе должна быть для них стимулом работать ещё больше. Но нередко всё происходит наоборот», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.

Моторыгин стал самым молодым вратарём-дебютантом бело-голубых в истории КХЛ в матче с «Амуром» (3:1). На момент матча с «тиграми» голкиперу исполнилось 20 лет 8 месяцев.