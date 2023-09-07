Президент «Динамо»: у нас большие ожидания от выступления команды в стартовавшем сезоне

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин заявил, что ожидает хороших результатов от бело-голубых в стартовавшем сезоне КХЛ.

«Повторюсь, что после не самого удачного выступления в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина в межсезонье руководством и тренерским штабом московского «Динамо» была проделана огромная работа, направленная на исправление прошлогодних недочётов. Были произведены качественные подписания с целью усиления команды. Поэтому у нас большие ожидания от выступления команды в стартовавшем сезоне.

Со своей стороны я хотел бы обратиться к нашим болельщикам, чтобы они продолжали заполнять нашу арену так, как они это делали во второй части прошлого сезона, когда практически на каждом матче у нас собирался аншлаг, и активно поддерживали команду так, как они это и умеют делать.

Замечу, что нас ждёт интересный и насыщенный сезон не только в КХЛ, но и в МХЛ, где у нас подобралась очень достойная команда, собранная из воспитанников академии «Динамо». Будем внимательно следить и за выступлением питерского «Динамо» в ВХЛ. Желаю удачи всему динамовскому хоккею!» — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате» завтра, 8 сентября, в 8:00 мск.